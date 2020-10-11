682 Sandığa Göre Seçim Sonuçları… Tatar Yüzde 32.41, Akıncı Yüzde 29.81

Lefkoşa, 11 Ekim 20 (.): KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin olmayan sonuçları açıklanmaya devam ediliyor. YSK, 738 sandıktan 682’sinin kesin olmayan sonuçlarını duyurdu.