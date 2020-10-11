682 sandığa göre seçim sonuçları…

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin olmayan sonuçları açıklanmaya devam ediliyor. YSK, 738 sandıktan 682’sinin kesin olmayan sonuçlarını duyurdu.
682 sandığa göre seçime katılım oranı yüzde 53,07 oldu.
Adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:
Ersin Tatar: %32.41 - 33270
Tufan Erhürman: %21.59 - 22165
Erhan Arıklı: %5.35 - 5493
Fuat Çiner: %0.30 - 309Arif Salih Kırdağ: %0.26 - 264
Ahmet Boran: %0.07 - 72
Mustafa Ulaş: %0.06 - 64
Alpan Uz: %0.13 - 138
Kudret Özersay: %5.72 - 5868
Mustafa Akıncı: %29.81 - 30609
Serdar Denktaş: %4.27 - 4386