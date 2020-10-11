671 sandığa göre seçim sonuçları…

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları büyük ölçüde açıklandı.
YSK, 738 sandıktan 671’inin kesin olmayan sonuçlarını duyurdu.
671 sandığa göre seçime katılım oranı yüzde 53,07 oldu.
Adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:
Ersin Tatar: %32.41 - 32752
Tufan Erhürman: %21.55 - 21777
Erhan Arıklı: %5.35 - 5406Fuat Çiner: %0.30 - 301
Arif Salih Kırdağ: %0.26 - 262
Ahmet Boran: %0.07 - 70
Mustafa Ulaş: %0.06 - 64
Alpan Uz: %0.14 - 137
Kudret Özersay: %5.72 - 5784
Mustafa Akıncı: %29.82 - 30132
Serdar Denktaş: %4.29 - 4338