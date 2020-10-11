640 sandığa göre seçim sonuçları…

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları açıklanmaya devam ediliyor.

YSK, 738 sandıktan 640’ının kesin olmayan sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:

Ersin Tatar: %32.44 - 31181

Tufan Erhürman: %21.64 - 20804

Erhan Arıklı: %5.39 - 5183

Fuat Çiner: %0.30 - 287

Arif Salih Kırdağ: %0.26 - 251

Ahmet Boran: %0.07 - 63

Mustafa Ulaş: %0.06 - 62

Alpan Uz: %0.14 - 137

Kudret Özersay: %5.71 - 5493

Mustafa Akıncı: %29.97 - 28808

Serdar Denktaş: %4.35 - 4186