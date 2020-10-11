640 sandığa göre seçim sonuçları…

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçları açıklanmaya devam ediliyor.
YSK, 738 sandıktan 640’ının kesin olmayan sonuçlarını duyurdu.
Buna göre, adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:
Ersin Tatar: %32.44 - 31181
Tufan Erhürman: %21.64 - 20804
Erhan Arıklı: %5.39 - 5183
Fuat Çiner: %0.30 - 287Arif Salih Kırdağ: %0.26 - 251
Ahmet Boran: %0.07 - 63
Mustafa Ulaş: %0.06 - 62
Alpan Uz: %0.14 - 137
Kudret Özersay: %5.71 - 5493
Mustafa Akıncı: %29.97 - 28808
Serdar Denktaş: %4.35 - 4186