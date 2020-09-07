63. Dönem Bedelli Askerlik Yoklaması 14 Eylül’de Yapılacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), 63. dönem bedelli askerlik yoklamasının 14 Eylül’de yapılacağını duyurdu.

GKK’dan yapılan duyuruya göre, yoklama, Lefkoşa’da, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Asal ve Seferberlik Şube Müdürlüğü’nde 08.00 – 12.30 saatleri arasında yapılacak.

Bedelli askerlik yapmak maksadıyla Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Asal ve Seferberlik Şube Müdürlüğü’ne başvuru yapanlar ve kendilerine bu yoklamaya katılmaları için çağrı pusulası tebliğ edilen veya gönderilen yükümlülerin, yoklamaya gelirken şu belgeleri getirmeleri gerekiyor:



“KKTC Kimlik Kartı Fotokopisi, T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi Ve Vukuatlı T.C Nüfus Kayıt Örneğinin Aslı (Çift Uyruklular İçin), KKTC Doğum Kayıt Belgesinin Aslı, Pasaport ve Fotokopisi, Beş Adet Vesikalık Fotoğraf, Polis Genel Müdürlüğü Muhaceret Müdürlüğünden Alacakları KKTC’ne Giriş – Çıkış Belgesi, Bankaya Yatırılan Döviz Yatırma Fişi Ve Makbuzu, İkametgâh Belgesi, Sağlık Problemleri Olanların Raporları.”Açıklamada, radyo, televizyon ve basın yolu ile yapılan bu duyuruların, Askerlik Yasası’nın 25’inci maddesi gereği yükümlülere yazılı tebliğat yapılmış gibi kabul edileceği ve duyurulara rağmen Askerlik Yasasında belirtilen meşru bir mazereti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayanların, yoklama kaçağı suçunu işleyecekleri için haklarında yasal işlem yapılacağı ve bedelli /özel statüde askerlik hakkını kaybedecekleri belirtildi.Yükümlüler bu duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye www.mucahit.net internet adresinin ana sayfasından ulaşabilecek.