62 öğrenci ile 12 öğretmenin Covid-19 testi pozitif çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı, 62 öğrenci ve 12 öğretmenin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel vaka sayılarını duyurdu.
Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 10 öğrenci, 4 öğretmen pozitif olurken, toplamda 62 öğrenci, 12 öğretmen pozitif, 5 öğrencinin ise temaslı olduğu belirtildi.
59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre okullarda Covid-19’a bağlı pozitifleşme oranı yüzde 0,12 olarak açıklandı.