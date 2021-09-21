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61'i yerel, 89 pozitif vaka
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61'i yerel, 89 pozitif vaka
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61'i yerel, 89 pozitif vaka

"Toplam 20.563 test yapıldı, 61'i yerel, 89 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 93 kişi taburcu edildi"

21 Eylül 2021 Salı 18:24
61'i yerel, 89 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.563 olup, 61'i yerel 89 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 93 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi yurt dışından gelmiştir. 24 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 61 kişi ise yerel vakadır. 

25 kişi Lefkoşa, 10 kişi Girne, 22 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

21 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.563 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 89 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24 

Yerel Vaka Sayısı: 61   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 93 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .753.438 

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Toplam Vaka Sayısı: 18.887   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17.642 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1171 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1107 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 76  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4609 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 479 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 297 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6295 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 52.353

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