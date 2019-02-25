60+ Tazelenme Üniversitesi İkinci Dönem Kayıtları Başladı

Lefkoşa, 25 Şubat 19 : Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde alanındaki ilk ve tek program olan “Girne Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesi ”nde ikinci dönem kayıtları başladı.

Türkiye’de ilk olarak Akdeniz Üniversitesi’nde Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından kurulan 60+ Tazelenme Üniversitesi; Muğla Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Burdur Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi ve Konya Selçuk Üniversitesi’nden sonra 2018 yılı Güz Dönemi’nde Girne Üniversitesi bünyesinde faaliyete geçti.

Girne Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, öğrenmenin, sosyal ilişkilerin, tüm yaşam boyu devam eden bir süreç olduğu görüşünden hareketle düzenlenen ve birinci dönem katılımcılarının memnuniyetinden aldığı güçle şekillenen program çerçevesinde verilecek dersler 11 Mart Pazartesi günü başlıyor.

İlgilenenler kayıt için 0392 650 26 00 numaralı telefondan ve info@kyrenia.edu.tr adresinden bilgi alabilir.

(AK/FEZ)