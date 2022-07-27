6000 dolar alacak verecek davasında bıçaklar konuştu

NİJERYA UYRUKLU 2 GRUP ARASINDAKİ KAVGADA 2’ Sİ AĞIR 4 KİŞİ YARALANMIŞTI.

TÜM ZANLILARA 3,er GÜN TUTUKLULUK VERİLDİ.

( MHA 26-7-2022 ……………………….) 24.07.22 tarihinde, Gazimağusa’ da bir ikametgahta, alacak verecek davası yüzünden iki grup arasında meydana gelen olayda iki kişi ağır olmak suretiyle 4 kişi yaralandı. Kesici bir aletle sol boyun kısmından 15 santimlik derin yara alan D.K.A Gazimağusa Devlet Hastanesinde müşahede altına alınırken, D.A isimli şahıs aort yırtılması nedeniyle Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldı ve yapılan ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesine alınırken, olayda muhtelif yerlerinden yaralanan 2 kişi ise ilk tedavilerini müteakip taburcu edildiler.

Sürdürülen soruşturma sonucunda mesele ile ilgili bağlantıları olduğuna inanılan Nijerya uyruklu zanlı 1 S.P.E.A, zanlı 2 C.C.D ve zanlı 4 V.C.C, 25.07.22 tarihinde Girne’de, zanlı 3 M.C.E de ayni gün Gazimağusa’ da tespit edilerek tutuklandılar.

Zanlılar bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde “katle teşebbüs, ağır yaralama, yaralama, kanunsuz bıçak taşıma, kanunsuz topluluk ve ayaklanma” suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, olgularla ilgili bilgi vermek üzere adli şubede görevli Polis Çavuşu Tufan Yoncacı ’yı tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis çavuşu yemin altında verdiği şahadetinde, 24.07.22 tarihinde saat 17.00 ile 17.40 saatleri arasında, zanlıların aranmakta olan bir şahıs ile birlikte kanunsuz olarak toplanıp tasarruflarında henüz tespit edilemeyen kesici aletlerle Gazimağusa’ da müştekilerin kaldığı daireye gittiklerini söyledi.

6000 dolarlık bir alacak verecek meselesi yüzünden aralarında meydana gelen tartışma sonrasında oluşan kavgada vücutlarının muhtelif yerlerinden yaralanan A.J.E ve C.C.A isimli şahısların ilk tedavilerini müteakip taburcu olduklarını belirten tanık, olay esnasında sol boyun kısmından 15 cm uzunluğunda derin kesik yarası alan D.K.A’ nın Gazimağusa hastanesindeki tedavisinin devam ettiğini, aort yırtılması nedeniyle Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılan D.A’ nın ise ameliyat edildiğini ve yoğun bakım ünitesine alındığını söyledi.

Olayın polise intikali sonrasında olay yerine gidildiğini, birçok kan izleri tespit edildiğini ve DNA testi için örnekler alındığını aktaran tanık, olay esnasında kullanıldığına inanılan 1 adet satır’ ın emare alındığını söyledi.

25.07.22 tarihinde zanlı 1,2 ve 4’ün Girne’ de, zanlı 3’ ün ise Gazimağusa’ da tespit edilerek tutuklandığını söyleyen tanık, ayni gün zanlı 1 ve 4’ün birlikte kaldıkları ikametgahta yapılan aramada olayda kullanıldığına inanılan 2 adet bıçağın emare alındığını belirtti. Ayni gün zanlı 1’ in ikametgahında yapılan aramada yatak odasında şeffaf folyo kağıdına sarılı Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık yarım gram ağırlığında madde bulunarak emare alındığını, ileri tahkikat için Girne polisine teslim edildiğine dikkat çeken tanık, ayni gün zanlı 1’in mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini, zanlı 2 ile ve aranmakta olan şahıs ile birlikte anlaşarak Gazimağusa’ ya gittiklerini yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.

Zanlı 2’nin olay esnasında giydiği giysilerinin emare alındığını belirten tanık, zanlı 4’ün hiçbir şekilde Girne’ den Gazimağusa’ ya gitmediği yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.

Olayın ciddi bir mesele olduğunu, yapılması gereken birçok iş, bulunması gereken emareler, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yanında alınması gereken ifadeler olduğuna dikkat çeken tanık polis çavuşu, olay yeri yakınlarında tespit edilen kameralardan alınan görüntülerin incelenmesine devam edildiğini belirtti ve tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talebi değerlendiren yargıç Mine Gündüz, tahkikatın selameti açısından zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.(MHA)