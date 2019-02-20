600 bin TL’nin kazananı belli oldu

Devlet Piyangosu’nun 18 Şubat 2019 tarihli çekilişinde 600 bin TL’lik büyük ikramiye talihlisi Sinem Siperci adına esi Ahmet Siperci ödülü bugün Piyangolar Birimi Sorumlusu Biray Deliceırmak’tan teslim aldı.



Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Şubat 2019 Devlet Piyangosu çekilişinde,“ 38770 ” numaralı bilete isabet eden büyük ikramiyeyi, kazanan Sinem Siperci adına Ahmet Siperci teslim aldı. Birim Sorumlusu Deliceırmak, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.



Sonraki çekiliş 28 Şubat’ta

Birimden verilen bilgiye göre 28 Şubatta gerçekleştirilecek çekilişte büyük ikramiyenin 300 bin TL olarak belirlendiği ve çekiliş için biletlerin satışa sunulduğu öğrenildi.