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600 Bin TL’lik İkramiye ‘27316’ Nolu Bilete Çıktı

Devlet Piyangosu’nun 600 Bin TL’lik İkramiyesi ‘27316’ numaralı bilete çıktı.

600 Bin TL’lik İkramiye ‘27316’ Nolu Bilete Çıktı

Devlet Piyangosu’nun 600 Bin TL’lik İkramiyesi ‘27316’ numaralı bilete çıktı.

09 Ağustos 2019 Cuma 06:40
600 Bin TL’lik İkramiye ‘27316’ Nolu Bilete Çıktı

Devlet Piyangosu’nun 600 Bin TL’lik İkramiyesi ‘27316’ numaralı bilete çıktı.

Piyangolar Birimi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Ağustos Devlet Piyangosu çekilişi gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nu çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 27316 numaralı bilete isabet etti.

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Şanslı bilet Girne şubesi Mustafa Beyoğlu tarafından satıldı. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek ve büyük ikramiye 300 Bin TL olacak. Bilet fiyatı 20 TL olan biletler bugünden itibaren satışa sunulacak.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabileceği kaydedildi.

Ayrıca biletlerin resmi adresten kontrol edilmeden atılmaması tavsiye edildi.


 

Son Güncelleme: 09.08.2019 09:58
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