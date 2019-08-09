600 Bin TL’lik İkramiye ‘27316’ Nolu Bilete Çıktı

Devlet Piyangosu’nun 600 Bin TL’lik İkramiyesi ‘27316’ numaralı bilete çıktı.
Piyangolar Birimi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Ağustos Devlet Piyangosu çekilişi gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nu çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 27316 numaralı bilete isabet etti.
Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabileceği kaydedildi.
Ayrıca biletlerin resmi adresten kontrol edilmeden atılmaması tavsiye edildi.