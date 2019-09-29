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600 Bin TL’lik büyük ikramiye devretti

Büyük ikramiye söz konusu çekilişte bu defa 900 bin TL olacak.

600 Bin TL’lik büyük ikramiye devretti

Büyük ikramiye söz konusu çekilişte bu defa 900 bin TL olacak.

29 Eylül 2019 Pazar 08:33
600 Bin TL’lik büyük ikramiye devretti

Piyangolar Birimi, 28 Eylül tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde 600 bin TL’lik büyük ikramiyenin devrettiğini duyurdu. 
İkramiyenin satılmayan 46969 numaralı bilete isabet ettiği açıklandı.  28 Eylül tarihli çekilişte devreden ikramiyeyle ilgili çekiliş 15 Kasım ve yılbaşı özel çekilişlerinin ardından 18 Ocak’ta gerçekleştirilecek. Büyük ikramiye söz konusu çekilişte bu defa 900 bin TL olacak. Çekiliş ikramiyenin talihlisi bulunana kadar devam edecek.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi KKTC’nin 36’ncı kuruluş yıldönümü nedeniyle 15 Kasım’da yapılacak. 15 Kasım özel çekilişinde büyük ikramiye 1 milyon TL olacak. Çekiliş, ikramiyenin şanslısı bulanana kadar sürecek. 25 TL olarak belirlenen özel çekiliş biletleri 30 Eylül Pazartesi itibarıyla satışa sunulacak.

“RESMİ SİTEMİZDEN BİLETLERİNİZİ KONTROL ETMEDEN ATMAYINIZ”

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Piyangolar Birimi’nin açıklamasında çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden ulaşılabileceği belirtilerek, “Biletlerinizi resmi adresimizden kontrol etmeden atmayınız” uyarısında bulunuldu.

 

Son Güncelleme: 29.09.2019 11:55
Anahtar Kelimeler:
28 Eylül Tarihli Devlet Piyangosu
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