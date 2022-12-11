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'6 yaşında gelin' skandalında soruşturma nasıl kapandı?

6 yaşında evlendirilmesinin ardından yıllarca tecavüze uğradığını belirterek mahkemeye başvuran kızın durumu Türkiye'nin en önemli gündem maddesi oldu.

11 Aralık 2022 Pazar 14:38
'6 yaşında gelin' skandalında soruşturma nasıl kapandı?

6yaşında 29 yaşındaki birisiyle evlendirilmesinin ardından uzun yıllar tecavüze uğradığı iddiasıyla dava açan H.K.G.'nin durumu Türkiye'nin tepkisini çekmeye devam ediyor.

NTV'nin aktardığı haber göre ; 2012'de takipsizlikle sonuçlanan ilk soruşturmada savcının mağdurun rızasına atıfta bulunduğu ortaya çıktı.

Ayrıca, 3 sanık hakkında 2 kez tutuklama talebinde bulunulduğu ancak bunun reddedildiği anlaşıldı.

ZİNCİRLEME SUÇ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesine göre, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, 2004 yılında, 6 yaşındaki kızını, 29 yaşındaki müridi Kadir İstekli ile kendi kıydığı dini nikahla evlendirdi.

Bugün 24 yaşında olan H.K.G, şikayetçi oldu. İddianamede, Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel'in, çocuğa cinsel istismar suçunu zincirleme olarak işledikleri öne sürüldü.

BİR SORUŞTURMA DAHA

6 yaşında evlilik skandalıyla ilgili ikinci bir soruşturma daha var.

O dönem dosyaya bakan savcı kemik testine dayanarak, kızın 18 yaşını bitirdiğine işaret etti. Ailesinin ve kendisinin rızasıyla Kadir İstekli ile birlikte olduklarına atıf yaparak, takipsizlik kararı verdi.

"YAŞINI HİLEYLE BÜYÜTTÜLER" İDDİASI

Ancak mağdur kızın 2012 yılındaki kemik testinde resmi belgede sahtecilik yapıldığı öne sürüldü. 14 yaşında olan kızın kemik testine başka birinin sokulduğu ve 21 yaşındaymış gibi gösterildiği iddianameye yansıdı. 6 yaşında evlilik haberinin gündem olmasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu, 10 yıl önce takipsizlik kararı veren o savcı hakkında inceleme başlattı.

DAVANIN DURUŞMASI 22 MAYIS'TA

Cinsel istismar davası 22 Mayıs'ta Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

H.G.K.'nin 2021'de boşandığı eşi Kadir İstekli hakkında 67 yıl, ebeveynleri Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl hapis cezası isteniyor.

TUTUKLAMA TALEBİ 2 KEZ REDDEDİLDİ

Savcılığın 3 sanığı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk ettiği ancak talebinin reddedildiği anlaşıldı. Savcılık, karara itiraz etti. Ancak bu itiraz da reddedildi. Sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik karar alınmadı.

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