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6. Verigo Festivali 14-15 Eylül’de..

Yeşilirmak Yedidalga Üreticiler Birliği, 6. Geleneksel Verigo Festivali’nin bu yıl 14 – 15 Eylül tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.

6. Verigo Festivali 14-15 Eylül’de..

Yeşilirmak Yedidalga Üreticiler Birliği, 6. Geleneksel Verigo Festivali’nin bu yıl 14 – 15 Eylül tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 07:45
6. Verigo Festivali 14-15 Eylül’de..

Yeşilirmak Yedidalga Üreticiler Birliği, 6. Geleneksel Verigo Festivali’nin bu yıl 14 – 15 Eylül tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.

Birlikten verilen bilgiye göre, festival Yedidalga festival alanında yapılacak.

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Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yedidalga ve Yeşilırmak Muhtarlıklarının iş birliğinde gerçekleştirilecek 6. Geleneksel Verigo Festivali, 14 Eylül Cumartesi günü saat 10.30’da kortej yürüyüşü ile başlayacak. Saat 11.00’de de Yedidalga Halk Plajı festival alanında açılış töreni yapılacak. Festival, 15 Eylül Pazar akşamı saat 21.00’de son bulacak.

Festivalde, halk dansları, modern danslar, müzik grupları, verigo gözlem ve resim yarışması (4-8 ve 9-11 yaş arası), minikler şöleni, sörf gösterileri, 6. Verigo Festivali yüzme maratonu, en iyi verigo ve ürünleri yarışmaları yer alacak. Festival alanında paluze pişirilip ikram edilecek. Festivalde stant açmak isteyenlerin yönetim kurulu üyelerine müracaat etmesi istendi.

Son Güncelleme: 10.08.2019 10:51
Anahtar Kelimeler:
Verigo Festivali
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