6. Verigo Festivali 14-15 Eylül’de..

Yeşilirmak Yedidalga Üreticiler Birliği, 6. Geleneksel Verigo Festivali’nin bu yıl 14 – 15 Eylül tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.
Birlikten verilen bilgiye göre, festival Yedidalga festival alanında yapılacak.
Festivalde, halk dansları, modern danslar, müzik grupları, verigo gözlem ve resim yarışması (4-8 ve 9-11 yaş arası), minikler şöleni, sörf gösterileri, 6. Verigo Festivali yüzme maratonu, en iyi verigo ve ürünleri yarışmaları yer alacak. Festival alanında paluze pişirilip ikram edilecek. Festivalde stant açmak isteyenlerin yönetim kurulu üyelerine müracaat etmesi istendi.