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6 Temmuz 2021 Salı gündemi

 

06 Temmuz 2021 Salı 07:30
6 Temmuz 2021 Salı gündemi

Gazeteci-yazar Kutlu Adalı, Yenidüzen ve Kutlu Adalı Vakfı’nın düzenlediği etkinlikle mezarı başında anılacak. (09.30 )

Bu Memleket Bizim Platformu, Kutlu Adalı’nın ölüm yıl dönümü çerçevesinde Polis Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak. (11.30)

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Sol Hareket, gazeteci yazar Kutlu Adalı cinayetinin soruşturulması ve katillerin cezalandırılması talebini ortaya koymak amacıyla, TC Lefkoşa Büyükelçiliği önünde basın toplantısı düzenleyecek. (18.00)

Bu Memleket Bizim Platformu organizasyonuyla Kutlu Adalı için eylem ve anma etkinliği düzenlenecek. Eylem 19:00’da Lefkoşa Türk Belediyesi önünde toplanma ile başlayacak ardından 19:30’da kortej şeklinde yürüyüşe geçilip Kutlu Adalı’nın öldürüldüğü yere gidilecek ve oraya karanfiller bırakılacak. Son olarak ise Gençlik Merkezi’ne (Kızılbaş Kilisesi) gidilerek orada etkinlikler düzenlenecek.

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Son Güncelleme: 05.07.2021 19:43
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