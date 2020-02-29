Erenköy ve Dipkarpaz'da yapılan aramalarda ülkeye kanunsuz giriş yapan 6 Suriyeli sığınmacı daha bulundu.

Polis konuyla ilgili açıklamasında, bu kişilerin yapılan aramalar sırasında tespit edildiğini belirtti.

Sabahleyin tespit edilenlerle birlikte bugün 10'u erkek, 1'i kadın ve 2'si çocuk toplam 13 sığınmacı bulundu.