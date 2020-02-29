Erenköy ve Dipkarpaz'da yapılan aramalarda ülkeye kanunsuz giriş yapan 6 Suriyeli sığınmacı daha bulundu.
Sabahleyin tespit edilenlerle birlikte bugün 10'u erkek, 1'i kadın ve 2'si çocuk toplam 13 sığınmacı bulundu.
Erenköy ve Dipkarpaz'da yapılan aramalarda ülkeye kanunsuz giriş yapan 6 Suriyeli sığınmacı daha bulundu.
Erenköy ve Dipkarpaz'da yapılan aramalarda ülkeye kanunsuz giriş yapan 6 Suriyeli sığınmacı daha bulundu.
Sabahleyin tespit edilenlerle birlikte bugün 10'u erkek, 1'i kadın ve 2'si çocuk toplam 13 sığınmacı bulundu.