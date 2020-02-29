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6 Suriyeli sığınmacı daha bulundu

Erenköy ve Dipkarpaz'da yapılan aramalarda ülkeye kanunsuz giriş yapan 6 Suriyeli sığınmacı daha bulundu. 

6 Suriyeli sığınmacı daha bulundu

Erenköy ve Dipkarpaz'da yapılan aramalarda ülkeye kanunsuz giriş yapan 6 Suriyeli sığınmacı daha bulundu. 

29 Şubat 2020 Cumartesi 21:39
6 Suriyeli sığınmacı daha bulundu
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Erenköy ve Dipkarpaz'da yapılan aramalarda ülkeye kanunsuz giriş yapan 6 Suriyeli sığınmacı daha bulundu. 

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Polis konuyla ilgili açıklamasında, bu kişilerin yapılan aramalar sırasında tespit edildiğini belirtti.

Sabahleyin tespit edilenlerle birlikte bugün 10'u erkek, 1'i kadın ve 2'si çocuk toplam 13 sığınmacı bulundu.

Son Güncelleme: 01.03.2020 01:03
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