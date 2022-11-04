6 saatlik elektrik kesintisi!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) Mağusa Bölge Amirliği’ne bağlı bazı köylere bugün 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09.00-15.00 saatleri aasında şu bölgelerde kesinti yapılacak;

“Akova köyü, Yıldırım köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su, Boğaziçi, Sınırüstü, Alaniçi köyü, Dörtyol köyü, Dörtyol Ağıllar bölgesi, Pirhan, İnönü köyü, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy Askeri Tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen İçme Suyu Pompası ve Ergenekon Köyü, Geçitkale köyü, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca köyü, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve Baz İstasyonları, Tatlısu köy içi, köy su kuyusu, Anayol Seralar Bölgesi, Tatlısu Sahil, Sahil Benzin İst. Bölgesi, eski Tavuk Çiftliği, Sahil Seralar Bölgesi, Mallıdağ Kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy, Altınova köyü ve Ağıllar Köyü.”

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Alsancak’ta bugün elektrik kesintisi olacak

Ayrıca Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre kesintisi 09.30 ile yaklaşık 15.30 saatleri arasında olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün Alsancak River Side Hotel civarında elektrik kesintisi yapılacak.

Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre kesintisi 09.30 ile yaklaşık 15.30 saatleri arasında olacak.