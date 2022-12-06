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6 milyoncuk gökten zembille mi indi !..

6 milyon lirayı müdür cebinden mi verdi !..

06 Aralık 2022 Salı 00:58
6 milyoncuk gökten zembille mi indi !..

UNIVERSALBANK Bilgi İşlem Müdürü Oğuzhan Uzunkaya dün yine mahkemedeydi.

Bankada yaptığı usulsüz işlem iddialarıyla tutuklanan UNIVERSALBANK Bilgi İşlem Müdürü Oğuzhan Uzunkaya tutukluluk süresinin bitmesi üzerine dün yine mahkemeye çıkarıldı.

 Polisin Cumartesi günkü tutukluluk duruşmasındaki şahadetinde  başka zanlıların da olacağı yönündeki beyanına rağmen konuyla ilgili işlemleri yapan başka herhangibir suç ortağının veya ilgili talimatı veren üst yöneticilerden herhangi birisinin mahkemeye çıkarılmaması dikkat çekti.

Mahkemeye konu olan suçlarda zanlıya itham edilen 6 milyon 200 bin Türk Lirasına yakın parayı bankaya yatırılması için kim veya kimler tarafından verildiği merak ediliyor.

Bir banka müdürünün kendisine ait olamayacak bu meblağı kimlerden temin ederek bu suçu işlediği sırrını koruyor.

Bu parayı vererek bu suç iddiasını işlemeye kendisini teşvik edenlerin gizlenmesi ve bu zanlıların da adaletten kaçırılması akıllara 6 Milyon Türk Lirasının gökten zembille mi indiği sorusunu getiriyor.

POS CİHAZLARI SATIŞINDA BEDEL NEDEN GİZLENDİ ?

Eski ve kullanılmayan pos cihazları, atm cihazı ve eski telefon santralinin bedelinin ne olduğu ve neden gizlendiği merak ediliyor.

İlgili cihazların satışından gelir elde edilmediği halde sırf bankadaki zararı azaltmak için banka hissedarları Şemsi Kazım ERKMAN ve ailesi tarafından mı ödendiği ;

Yoksa ilgili cihazlar çok daha yüksek bir bedelle satıldığı halde bankaya sadece 6 miyon 200 bin Türk Lirasına yakın bir paranın yatırılarak gerçek rakamı göstermeksizin bankanın zarara uğratılmış olma ihtimali üzerindeki sır perdesi polisin araştırmayı derinleştirmesi halinde aralanacak.

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Anahtar Kelimeler:
UniversalbankOğuzhan UZUNKAYA
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