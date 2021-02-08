banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sosyal patlamalar kapımızda
Sosyal patlamalar kapımızda
Felaket tellallığına da gerek yok!
Felaket tellallığına da gerek yok!
Siyaset rüştünü ispat edemedi!
Siyaset rüştünü ispat edemedi!
Bir garip mutasyon skandalı !
Bir garip mutasyon skandalı !
banner376
Flaş Haber
24 saatte 104 vaka!
Kapat

6 ilçede ücretsiz PCR imkanı

Sağlık Bakanlığı, marketler, eczaneler, fırınlar, kasaplar, petrol istasyonları gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmelerde çalışanlara bugün ücretsiz PCR testleri yapılmaya devam edileceğini açıkladı.  

08 Şubat 2021 Pazartesi 10:30
6 ilçede ücretsiz PCR imkanı
banner391
banner337
banner351

Sağlık Bakanlığı, marketler, eczaneler, fırınlar, kasaplar, petrol istasyonları gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmelerde çalışanlara bugün ücretsiz PCR testleri yapılmaya devam edileceğini açıkladı.  

banner341
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada test yapılan yeriler şöyle belirtildi.

“Lefkoşa Fuar Alanı’nda 08.00-16.00, Girne Leymosun Kültürevi’nde 08.00-16.00, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 08.00-16.00, Cengiz Topel Hastanesi’nde 09.00-14.00,  İskele Belediyesi kapalı düğün salonu’nda 11.00-16.00,  Gazimağusa Arena Spor Salonu’nda 08.00-16.00, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 09.00-12.00 saatleri...”

banner360
Son Güncelleme: 08.02.2021 11:56
Anahtar Kelimeler:
ücretsiz PCR
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa'nin en işlek cadde kenarına terk edildi
Gazimağusa'nin en işlek cadde kenarına terk edildi
Yükseköğretim İçin öneriler
Yükseköğretim İçin öneriler
3 sendika yarın Acil Durum Hastanesi önünde eylem yapacak
3 sendika yarın Acil Durum Hastanesi önünde eylem yapacak
Vakıflar İdaresi kira düzenlemesi yasa tasarısı genel kurula sevk edildi
Vakıflar İdaresi kira düzenlemesi yasa tasarısı genel kurula sevk edildi
Tabağınızda gökkuşağının tüm renklerini bulundurun
Tabağınızda gökkuşağının tüm renklerini bulundurun
İskele’de PCR testleri devam ediyor
İskele’de PCR testleri devam ediyor
İkinci doz Pfizer Biontec aşıları Trenyolu Polikliniği ile İskele Sağlık Merkezi’nde yapılacak
İkinci doz Pfizer Biontec aşıları Trenyolu Polikliniği ile İskele Sağlık Merkezi’nde yapılacak
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
24 saatte 104 vaka!
24 saatte 104 vaka!
KTOEÖS'ten TAŞEL çalışanlarına destek
KTOEÖS'ten TAŞEL çalışanlarına destek

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim