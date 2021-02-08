6 ilçede ücretsiz PCR imkanı

Sağlık Bakanlığı, marketler, eczaneler, fırınlar, kasaplar, petrol istasyonları gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmelerde çalışanlara bugün ücretsiz PCR testleri yapılmaya devam edileceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada test yapılan yeriler şöyle belirtildi.

“Lefkoşa Fuar Alanı’nda 08.00-16.00, Girne Leymosun Kültürevi’nde 08.00-16.00, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde 08.00-16.00, Cengiz Topel Hastanesi’nde 09.00-14.00, İskele Belediyesi kapalı düğün salonu’nda 11.00-16.00, Gazimağusa Arena Spor Salonu’nda 08.00-16.00, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde 09.00-12.00 saatleri...”