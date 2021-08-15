6 hız tespit kamerası daha yarın devreye giriyor

Bakanlık açıklamasına göre “Dikmen-Boğazköy yolunun 1’inci kilometresi, Girne-Lapta Yolu’nun 15’inci kilometresi, Girne-Beylerbeyi Yolunun 2’nci kilometresi, Gaziköy'ün batı girişine ve Girne-Lefkoşa ana yolunun Ciklos mevkiinde bulunan hız tespit kameraları ile Lefkoşa-Girne ana yolunda, biri Gönyeli Çemberi çıkışına diğeri Boğazköy kavşağı öncesinde monte edilen hız koridoru (point-to-point kameralar), yarın itibarıyla tespit edilecek hız ihlallerini polise bildirecek.
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, sürücülerin gerek şehir içi, gerek şehirlerarası yollarda konan hız sınırlamalarına ve diğer trafik kurallarına uymalarını istedi.