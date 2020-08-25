6 gün tutuklu kalacaklar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan zanlılar Mehmet Dikmen, Hasan Boncuk ve Şengül Akburç, uyuşturucu madde bulundurma ve verme suçlarını işledikleri gerekçesiyle tutuklanarak bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

BİRİ KADIN 2 KİŞİ ARANIYOR

Polis memuru Serkan Sakallı, verilen ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, biri kadın iki kişinin arandığını, 150 gram sentetic cannabionid türü uyuşturucu maddenin arandığını dile getirerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlıların 6 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos tarihinde, saat 17.00 sıralarında Lefkoşa’da Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi’nde şüpheli hareketleri ile dikkat çeken Mehmet Dikmen polis tarafından durduruldu. Polis yapılan aramada pembe renkli bir alışveriş çantasına konulmuş 150 gram ağırlığında sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu bularak Dikmen’i gözaltına aldı. Üzerinde yapılan arama sonucunda pantolonundan da 5 gram uyuşturucu çıkan zanlı Dikmen gönüllü ifade verdi.

YARIM SAAT ÖNCE VERDİM

Zanlı Mehmet Dikmen gönüllü ifadesinde yakalanmadan yarım saat önce Hasan Boncuk ve Şengül Akburç’a 100 gram ağırlığında uyuşturucu verdiğini itiraf etti. Boncuk ve Akburç, Gazimağusa polis ekipleri tarafından tutuklandı. İkametgahlarında yapılan arama sonucunda Akburç’un evinde içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ele geçirildi.