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6. Geleneksel Verigo Festivali Cumartesi başlıyor

Yedidalga’da düzenlenen 6. Geleneksel Verigo Festivali Cumartesi başlıyor.

6. Geleneksel Verigo Festivali Cumartesi başlıyor

Yedidalga’da düzenlenen 6. Geleneksel Verigo Festivali Cumartesi başlıyor.

13 Eylül 2019 Cuma 08:18
6. Geleneksel Verigo Festivali Cumartesi başlıyor

Yeşilırmak-Yedidalga Üreticiler Birliği tarafından, 14-15 Eylül tarihlerinde, Lefke Belediyesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yedidalga ve Yeşilırmak Muhtarlıklarının işbirliğinde Yedidalga’da düzenlenen 6. Geleneksel Verigo Festivali, 14 Eylül Cumartesi günü saat 10.00’da kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Açılış töreninin ardından çeşitli etkinlikler düzenlenecek festival, 15 Eylül Pazar akşamı saat 20.30’de gerçekleştirilecek olan “Eski Kıyafet Defilesi” ile son bulacak.

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Festivalde Halk Dansları, Modern Danslar, Müzik Grubları, Verigo gözlem ve resim yarışması (4-8 ve 9-11 yaş arası), Minikler Şöleni, Sörf Gösterileri, En iyi Verigo ve ürünleri
yarışmaları yer alacak. 

Tüm halkın davetli olduğu festivalde ayrıca paluze pişirilip ikram edilecek. 

Son Güncelleme: 13.09.2019 11:37
Anahtar Kelimeler:
Verigo Festivali
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