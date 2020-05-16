6 farklı yerde yangın

TAŞKENT’TEKİ YANGINDA OT, MOLOZ VE ESKİ ARAÇ LASTİKLERİ YANDI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle artan yangınlar bugün de devam etti.

6 farklı yerde meydana gelen yangınlarda dönümlerce kuru ot, 15 zeytin, 1 akasya ve 4 okaliptüs ağacı yandı.

Polisin açıklamasına göre sabaha doğru saat 03.00 sıralarında Taskent'te Şht. Hamit Sokak üzerinde meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 3 dönün arazi içerisinde bulunan kuru ot, moloz ve eski araç lastikleri yandı.

Açıklamada, Alayköy - Yılmazköy yol kavşağı yakınlarında sabah saat 10.30 sıralarında meydana gelen yangın sonucunda 3 dönüm kuru ot; Erdemli'de saat 11.00 sıralarında meydana gelen yangın sonucunda 15 dönüm kuru ot ve anızla 15 zeytin ağacının yandığı belirtildi.

Düzova kavşağı yakınlarında saat 12.00'de çıkan yangında yarım dönüm arazi içerisinde bulunan kuru otlarla bir Akasya ağacı; Değirmenlik- Alevkayası kavşağı yakınlarında saat 12.00'de çıkan yangın sonucu 4 dönüm kuru ot ve 5 okaliptüs ve Ercan'ın batı kısmında saat 12.00'de çıkan yangın sonucunda ise 5 dönüm kuru ot yandı.