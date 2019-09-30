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6 bin TL para cezası ödeyerek özgürlüğüne kavuştu

6 bin TL para cezası ödeyerek özgürlüğüne kavuştu

30 Eylül 2019 Pazartesi 21:02
6 bin TL para cezası ödeyerek özgürlüğüne kavuştu

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Lefkoşa’da 2017 yılında sahte evrak düzenlediği ve başkasına ait bir aracı başkasına sattığı iddia edilen İran uyruklu Esmail Khaksar Shahmirzadi, yargılanarak 6 bin TL para cezasına çarptırıldı. Avukatı Derya Karaca aracılığı ile açıklama yapan Shahmirzadi, “ağır ithamlarla suçlandığını, ancak ağır ithamların ortadan kalkması sonucu davasının, Ağır Ceza Mahkemesi’nin gündeminden, bir alt mahkeme olan Ceza Mahkemesi’nin gündemine havale edildiğini ve mahkeme tarafından kendisine cüzi bir para cezası takdir edildiğini söyledi.

Esmail Kkahsar Shahmirzadi, KKTC’de uzun süre ikamet ettiğini ve çevresinde saygın biri olduğunu da belirterek, “ ağır suçlamalarla itham edildim, ancka ağır ithamlar ortadan kalkınca hapislik cezası almadım, sadece para cezası kesildi, KKTC adaletine teşekkür ediyorum” dedi.

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