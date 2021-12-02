banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sucuoğlu KITSAB heyetini  kabul etti
Başbakan Turizmcileri kabul etti
Kıbrıslı Türk'ün Rum Yüksek Mahkemesi'ne başvurusu kabul edilmedi
Malını istedi, reddedildi
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart adaya geliyor
Stewart haftaya geliyor
Zaroğlu’ndan ‘baskın seçim’ gerekçesi!
Zaroğlu’ndan ‘baskın seçim’ gerekçesi!
banner405

6. Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Aksa Enerji’nin, sanata ve sanatçıya destek olmak amacıyla düzenlediği 6. Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Yarışmada 3 ayrı kategoride 9 kişiye ödül verildi ve 58 eser sergilemeye değer bulundu.

02 Aralık 2021 Perşembe 11:45
6. Aksa Fotofest Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Bu yılki teması “Kıbrıs’ta Yaşam”, “Doğa” ve “Serbest Renkli/Siyah Beyaz” olarak belirlenen yarışmada profesyonel ve amatör fotoğraf sanatçıları renkli ve siyah-beyaz fotoğraflarıyla yine göz doldurdu. Kıbrıs halkının enerjisini yansıtan fotoğraflardan oluşan sergi ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı.

Törende üç kategoride dereceye girenler ödüllerini alırken, fotoğrafları sergilemeye değer görülen fotoğrafçılara ise sertifikaları verildi.

Ödül töreninin ardından yine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 58 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

banner341
Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu Kıbrıs’ta Yaşam kategorisinde Ayşe Keçecioğlu, Hamur İşi adlı eseriyle birinci olurken, Sürü isimli eseriyle Fatma Arca ikinci, Hatırlamak Güzeldir isimli eseriyle Mehmet Gökyiğit ise üçüncü oldu.

Doğa kategorisinde The King adlı eseriyle Başar Taşlı birinci oldu. İkinciliği Çiçek isimli eseriyle Cahit Arkut, üçüncülüğü ise Mehmet Gökyiğit Twin Flow isimli eseriyle aldı.

Serbest kategoride ise Başar Taşlı Zirvede isimli eseriyle yine birincilik elde etti. Aynı kategoride Erkan Çelikeri, Hüzün isimli eseriyle ikinci, Hüseyin Çekirdek ise Göz isimli eseriyle üçüncü oldu.

Bununla birlikte Serbest kategorisinden 20, Kıbrıs’ta Yaşam kategorisinden 16 ve Doğa kategorisinden de 22 eser olmak üzere toplam 58 eser ise sergilemeye değer bulundu.

banner360
Son Güncelleme: 02.12.2021 13:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs Vakıflar İdaresi: “2021 yılında engellilere 2 milyon TL destek sağladık”
Kıbrıs Vakıflar İdaresi: “2021 yılında engellilere 2 milyon TL destek sağladık”
Lefkoşa Büyükelçiliği’nden GAÜ İletişim Fakültesine ziyaret
Lefkoşa Büyükelçiliği’nden GAÜ İletişim Fakültesine ziyaret
Eğitim Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı
Eğitim Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı
Tüketiciler Derneği Gönyeli Belediyesi’ni ziyaret etti, Benli'ye ödül takdim etti
Tüketiciler Derneği Gönyeli Belediyesi’ni ziyaret etti, Benli'ye ödül takdim etti
Dolar/TL 13,45, sterlin/TL 17,90  seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 13,45, sterlin/TL 17,90  seviyelerinden işlem görüyor
Tatar İstanbul Büyükçekmece belediye başkanı ve Meclis Üyelerini kabul etti
Tatar İstanbul Büyükçekmece belediye başkanı ve Meclis Üyelerini kabul etti
Özyiğit: “Halkın geçim derdi her gün büyüyor”
Özyiğit: “Halkın geçim derdi her gün büyüyor”
Çağdal: “Gemi geldi yarın sabah petrol istasyonlarına yakıt dağıtımına başlanacak”
Çağdal: “Gemi geldi yarın sabah petrol istasyonlarına yakıt dağıtımına başlanacak”
Erhürman: “Sorunları CTP hükümeti çözecek”
Erhürman: “Sorunları CTP hükümeti çözecek”
Tatar, Papa Francis’i KKTC’ye davet etti
Tatar, Papa Francis’i KKTC’ye davet etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim