5’inci kattan atlayarak canına kasteden kadına bakanlıktan yasal statü fırsatı

8 Mayıs 2019 tarihinde Gazimağusa’da Sakarya bölgesinde, yarım inşaat bir binanın 5’inci katından aşağı atlayarak canına kasteden ve yaralı olarak kurtulan Ş.B sağlığının elvermesi nedeniyle 14.5.2019 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılmıştı. Tahkikat memurunun diğer olgular yanında verdiği bilgide zanlının 3.9.2012 tarihinden itibaren KKTC’de hiçbir statüsü olmadan izinsiz ikamet ettiğini aktarmıştı.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan davaları görüşülünceye değin zanlıyı hükümsüz tutuklu olarak 10 gün merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde karar vermişti.

Zanlıya yasal statü çalışması başlatıldı

Bugün 24.5.2019 tarihinde zanlı yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı. Kaza mahkemesi yargıcı Umut İnan merkezi cezaevi müdürlüğünden zanlının KKTC’de ikametinin yasallık kazanması amacıyla Bakanlığın çalışma başlattığına dair bir rapor geldiğini belirtti. Bu çalışmayı kabul edip etmediğini soran yargıca zanlının cevabı olumlu olması üzerine yargıç Umut İnan davayı 30.5.2019 tarihine tayin etti. (MHA)