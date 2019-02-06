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5’er bin TL’ye serbestler…

5’er bin TL’ye serbestler…

06 Şubat 2019 Çarşamba 16:47
5’er bin TL’ye serbestler…

5’er bin TL’ye serbestler…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da uyuşturucu alışverişi yapan zanlı Sanad Mutaz Abu Koura ile Farrukh Aurangzeb bugün yeniden mahkemeye çıkarıldılar…

Mağusa’da uyuşturucu alışverişi yapan zanlı Sanad Mutaz Abu Koura ile Farrukh Aurangzeb hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Koura ile Aurangzeb tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandılar.

Soruşturma tamamlandı…

Meselenin tahkikat memuru, 29 Ocak 2019 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Sanad Mutaz Abu Koura’nın tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Ayni gün alınan bilgi üzerine zanlı Koura’nın kalmakta olduğu yurt odasında arama yapıldığını belirten tahkikat memuru, konu odada 188 mlgr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan 2 adet öğütücü bulunduğunu açıkladı. Zanlı Koura’dan yapılan soruşturmada tasarrufunda bulunan maddeyi 26 Ocak 2019 tarihinde zanlı Farrukh Aurangzeb’ten 100 TL karşılığında 1 gr olarak aldığını beyan ettiğini belirten tahkikat memuru, ayni gün zanlı Aurangzeb’in kalmakta olduğu evde tespit edildiğini söyledi. Tahkikat memuru, zanlı Aurangzeb’in evinde yapılan aramada ise içerisinde Hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olan 2 adet plastik bardak ile toplam 593 mlgr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve 1 adet öğütücü bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını ifade eden tahkikat memuru, zanlıların uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Teminata bağlandılar…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Sanad Mutaz Abu Koura ile Farrukh Aurangzeb’in kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine, 5’er bin TL nakdi teminat ödemelerine ve zanlıların haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmalarına emir verdi.

Son Güncelleme: 06.02.2019 21:44
Anahtar Kelimeler:
SerbestTeminat
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