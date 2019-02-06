5’er bin TL’ye serbestler…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da uyuşturucu alışverişi yapan zanlı SanadMutaz Abu Koura ile FarrukhAurangzeb hakkındaki soruşturma tamamlandı. Almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak bugün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Koura ile Aurangzeb tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandılar.