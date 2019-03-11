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5.  uluslararası Kadın Sanatçılar Buluşması Yarın Başlıyor

ETKİNLİKTE SANATÇILARIN ORTAK SANAT ÜRETEBİLMELERİNE İMKAN SAĞLANACAK

5.  uluslararası Kadın Sanatçılar Buluşması Yarın Başlıyor

ETKİNLİKTE SANATÇILARIN ORTAK SANAT ÜRETEBİLMELERİNE İMKAN SAĞLANACAK

11 Mart 2019 Pazartesi 13:59
5.  uluslararası Kadın Sanatçılar Buluşması Yarın Başlıyor

ETKİNLİKTE SANATÇILARIN ORTAK SANAT ÜRETEBİLMELERİNE İMKAN SAĞLANACAK

Lefkoşa, 11 Mart 19 : Girne Belediyesi katkılarıyla düzenlenecek 5. Uluslararası Kadın Sanatçılar Buluşması yarın başlıyor.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 5. Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması, Kültür Dairesi himayelerinde, Etkileşimli Drama Derneği işbirliğinde ve Girne Belediyesi katkılarıyla Girne Halk Kütüphanesi’nde başlayacak.

19 Mart’a kadar sürecek etkinlik, ülke sanatçılarıyla birlikte farklı ülke, kültür ve disiplinlerden gelecek sanatçıların ortak sanat üretebilmelerine imkan sağlamak hedefiyle gerçekleştirilecek.

Etkinliğe,  KKTC, Türkiye, İran, Hindistan, Brezilya, Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan, Mali’den sanatçılar katılacak.

GİRNE SANAT GALERİSİNDE SERGİ AÇILACAK

Proje koordinatörlüğü ile küratörlüğünü İpek Denizli Karagöz’ün üstlendiği Uluslararası Kadın Sanatçılar Sanat Buluşması’nın bu yılki onur konukları Emel Samioğlu ve İsmet Tatar olacak. 

Etkinliğe katılan sanatçıların Girne Halk Kütüphanesi’nde yapacakları çalışmalar sonucunda tamamlayacakları eserler, İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda 18-22 Mart ve
Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde 1-10 Nisan tarihleri arasında  açılacak sergilerde sanatseverlerin izlenimine sunulacak. 

(ÖZ/FEZ)     FOTOĞRAFLI

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