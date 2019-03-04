5 Mart 2019 Salı Gündemi

Başbakan Tufan Erhürman, YDÜ Kıbrıs Türk Milli Mücadele Fotoğraf Yarışması Sergisi”ni açacak. Yer:

YDÜ İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu (09.00)



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplanacak. (10.00)



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, göreve seçilmesinin ardından ilk resmi yurtdışı ziyaretini, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın daveti üzerine bugün KKTC’ye yapıyor. Şentop günübirlik ziyaret için beraberinde milletvekilleri ile birlikte saat 10.00’da KKTC’ye gelecek.



TBMM Başkanı Şentop, Kıbrıs Türk Halkı’nın Milli Mücadele Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün kabrini ziyaret edecek (10.40)



TBMM Başkanı Şentop, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabrini ziyaret edecek. (11.00)



TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek. (11.20)



TBMM Başkanı Şentop, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüşecek. (12.00)



TBMM Başkanı Şentop, Başbakan Tufan Erhürman ile görüşecek. (12.45)



TBMM Başkanı Şentop, Boğaz Şehitliği’ni ziyaret edecek. (15.10)



Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği ile Green Light Industry & Trade Ltd. arasında işbirliği protokolü imzalanacak. (13.30 - Yer: Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği/ Gazeteci Abdi İpekci Cad. No 28 Lefkoşa / Asal Şube karşısı London Kuru Temizleme Evi yanı)



Bakanlar Kurulu toplanacak. (13.30)



26 Mayıs’ta Güney Kıbrıs’ta yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine 6 adayla katılacağını açıklayan Yasemin Hareketi, tüm adayların (Şener Levent, Leyla Kıralp, Faize Özdemirciler, Zeki Beşiktepeli, İbrahim Aziz ve Oz Karahan) katılımıyla basın toplantısı yapacak. Yer: KTÖS Lokali (14.00)



***********