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5 Eylül Yeşilırmak Direniş Ve Bütünleşme Günü…

BAYAR: “YEŞİLIRMAK BÜTÜNLEŞMESİ, 1974 MUTLU BARIŞ HAREKATI SONRASI HALKIN BİRLEŞME VE BÜTÜNLEŞME KARARLILIĞININ GÖSTERGESİ”

5 Eylül Yeşilırmak Direniş Ve Bütünleşme Günü…

BAYAR: “YEŞİLIRMAK BÜTÜNLEŞMESİ, 1974 MUTLU BARIŞ HAREKATI SONRASI HALKIN BİRLEŞME VE BÜTÜNLEŞME KARARLILIĞININ GÖSTERGESİ”

03 Eylül 2019 Salı 09:19
5 Eylül Yeşilırmak Direniş Ve Bütünleşme Günü…

BAYAR: “YEŞİLIRMAK BÜTÜNLEŞMESİ, 1974 MUTLU BARIŞ HAREKATI SONRASI HALKIN BİRLEŞME VE BÜTÜNLEŞME KARARLILIĞININ GÖSTERGESİ”

Lefkoşa, 3 Eylül 19 (.): TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar, 5 Eylül 1974’te kahraman Yeşilırmak direnişçilerinin özgür bölgeyle bütünleştiğini belirterek, bağımsız ve egemen Cumhuriyetin sınırlarının oluşmasında önemli bir olay olan Yeşilırmak bütünleşmesinin, 1974 Mutlu Barış Harekatı sonrası halkın birleşme ve bütünleşme kararlılığının göstergesi olduğunu kaydetti.

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Bayar, Yeşilırmak Direnişi’nin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, KKTC’nin sınırları içinde olan Yeşilırmak’ın sonsuza dek Türk kalacağını, gelinen bugünkü aşamada iki devlet esasına dayalı bir çözümden başka bir şeklin mümkün olmadığını vurguladı.

Yeşilırmak Direniş ve Bütünleşme Onur Günü’nün 5 Eylül Perşembe saat 17.00’de Yeşilırmak’ta törenle kutlanacağını belirten Bayar, başta derneğin Yeşilırmak şubesi üyeleri olmak üzere tüm bölge halkını törene katılmaya davet etti.

Bayar, mesajında şehitleri rahmet, gazileri saygı ve minnetle andı, Türk ulusuna bağlılığını ifade etti.

(TUĞ/GÜL)

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