57 Numaralı Haberde Kaynağından Düzeltme! ...“maksimum Sanat Minimum Risk” Maraş Etkinliği Başladı

“MARAŞ’TA ÇOCUKLARA YÖNELİK MAKSİMUM SANAT MİNUMUM RİSK KAMPI DÜZENLENİYOR” başlıklı 57 numaralı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltmeye göre iptal ederek, yerine şu haberin kullanılmasını rica ederiz:



“MAKSİMUM SANAT MİNİMUM RİSK” MARAŞ ETKİNLİĞİ BAŞLADI



Lefkoşa, 12 Şubat 19 (.): Başbakanlık, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Gazimağusa Kaymakamlığı, Gazimağusa Belediyesi ve Sanat Terapi ve Kişisel Gelişim Merkezi ile işbirliğinde Maraş bölgesinde okuyan ilkokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Maksimum Sanat Minimum Risk Sanat Kampı” başladı.



Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediyesi’ne Maraş Gelişim Akademisi’nde Sanat Terapisti Bahar Çıralı başkanlığındaki Sanat Terapi ve Kişisel Gelişim Merkezi uzmanları eşliğinde başlayan etkinliğe, daha önce okul yönetimleri ile yapılan toplantılar çerçevesinde belirlenen Şht. Mustafa Kurtuluş İlkokulu, Polatpaşa İlkokulu, Şht. Zeki Salih İlkokulu ve Şht. Osman Ahmet İlkokulu’ndan 30 çocuk katılıyor.



Bir sanat terapisti, üç eğitmen ve dört asistan tarafından yürütülen ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu uzmanlarının da destek verdiği kamp, 15 Şubat Cuma gününe kadar devam edecek.



Çocukların “Maksimum Sanat Minimum Risk” etkinliğinde bireysel ve grup çalışması olarak ürettikleri eserlerin yer alacağı sergi, 25 Şubat Pazartesi günü açılacak. Sergi 28 Şubat Perşembe gününe kadar izlenime açık kalacak.



NEDEN SANAT KAMPI



“Maksimum Sanat Minimum Risk Kampı’nda “Ebeveynlerin çalıştığı ve tatil dönemlerinde evde yalnız kalacak olan çocukların, uyuşturucu, pedofili ve istismar tehlikelerine karşı korunması; çocukların okul tatillerini daha güvenli bir ortamda geçirmelerini” hedefleyen projede, “sanat terapi destekli etkinliklerle çocukların benlik saygısını arttırarak bağımlılık riskini azaltma ve kişilik gelişmesine ciddi katkı sağlayacak olumlu uğraşlar edinmesi ve bu çerçevede bağımlılık riskini azaltma” amaçlanıyor.



KONU BAŞLIKLARI



Şubat Tatili Sanat Kampı ve Sergisi etkinliğinde yapılacak olan çalışmaların konu başlıkları şu şekilde belirlendi:

“Sosyal sistem içerisinde kendini güvende hissetme; Yaşadığı coğrafyaya aidiyet; Sağlıklı sosyal ilişkiler kurmak için sınırları bilme; Farklı düşüncelere açık olma; Bedensel özelliklerini benimseme; Güçlü ve zayıf yanlarını kabul etme; Hatayı olumlu tecrübeye çevirme; Sağlıklı beslenme hakkında bilgilenme; Gelecek hakkında hayal kurma, arzu etme; Sorumluluk alma; Başarısına takdir alma.”

Etkinlik sırasında çocuklara eğitici film gösterimleri de yapılacak.



SANAT TERAPİ NEDİR? ÇOCUKLAR İÇİN NEDEN FAYDALIDIR?



Sanat terapinin ne olduğu ve faydaları şöyle açıklandı:

“Sanat terapi psikoterapinin alt dalı olup, terapi süresince sanat dili iletişim aracı olarak kullanılmaktadır.

Çocuklarda kelime dağarcığının yetişkinlere oranla daha sınırlı oluşu ve bir diyaloğu uzun süre devam ettirmelerinin zorluğu göz önünde bulundurulduğunda sözel iletişim kullanılan terapi metodlarına oranla sanat terapi çocuklarla daha etkili sonuç vermektedir.

Terapi süresince uzman kişi tarafından belirlenecek sanatsal aktiviteler içerisinde çocuk duygu ve düşüncelerini bilinç düzeyine çıkarabilir, yaşadığı olumsuzlukları sanatsal üretim aracılığıyla dışa vurabilir, olumlu deneyimleri uygulayarak kazanabilir.”

(GÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI

