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57. Kütüphane Haftası

Kültür Dairesi Müdürü Akpolat: “ Her yaştan bireye okuma ve kütüphaneyi kullanma alışkanlığını kazandırmayı hedefliyoruz”

28 Mart 2021 Pazar 11:15
57. Kütüphane Haftası
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat 57. Kütüphane Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. 

Akpolat mesajında, toplumdaki her yaştan bireye okuma ve kütüphaneyi kullanma alışkanlığını kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Akpolat, Lefkoşa’da bulunan Milli Kütüphane ve bölge kütüphaneleri ile Kültür Dairesi bünyesinde toplamda 9 kütüphane bulunduğunu ve arzu eden herkesin bu kütüphanelerde bulunan kitapları ödünç alarak ücretsiz yararlanabildiğini hatırlattı. 

Pandemi tedbirleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’nın kararları doğrultusunda Lefkoşa’daki Milli Kütüphane, Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yenierenköy halk kütüphanelerinin faaliyetlerine ara verildiğini belirten Akpolat bu nedenle Kütüphane Haftası’nı buruk kutladıklarını kaydetti.

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“Devletimizin halkımıza sunduğu bu hizmetten tüm vatandaşlarımızın yararlandığını görmek en büyük mutluluğum olacaktır” diyen Akpolat, en kısa zamanda tüm kütüphanelerin hizmetlerine başlamasını arzuladıklarını ifade etti.

KURULACAK KÜTÜPHANELERE KİTAP BAĞIŞI YAPILIYOR

Akpolat, Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez 1955’lerde başlayan kütüphane faaliyetlerinin zamanla ivme kazanıp geliştiğini ve adanın her yerine yayıldığını kaydederek, gerek özel gerekse kamu kütüphanelerinin günün koşullarına ve imkanlara göre gelişim sağlayarak toplumun düzenli bilgi ihtiyacının karşılamakta olduğunu belirtti. 

Kültür Dairesi’nin  talepler çerçevesinde kuruan kütüphanelere kitap bağışında bulunduğunu bildiren Akpolat, son olarak Antalya Cemil Meriç Müze Kütüphanesi’nde 7/24 açık olacak Kıbrıs Türk Edebiyatı köşesinde sergilenmek üzere Kıbrıs Türk yazarlarının Kıbrıs konulu 320 adet kitabını bağışladıklarını kaydetti. 

“Kimse kitapsız kalmasın” diyen Akpolat, tüm yazar ve okurların 57. Kütüphane Haftasını kutladı. 

Gazimağusa Belediyesi’nin de kendi bünyesinde kurmak istediği kütüphane için Kültür Dairesi'nden kitap bağışı talep ettiğini bildiren Akpolat, Milli Kütüphane'nin koleksiyonunda kayıt fazlası olan kitaplar arasından yapılan bir seçme ile farklı yazarların, farklı alanlarda ve konularda yayımlamış olduğu kitaplarından derlenen 321 adet kitap bağışlanacağını bildirdi.
(HUR/YIL)
 

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Son Güncelleme: 28.03.2021 11:46
Anahtar Kelimeler:
Kütüphane HaftasıKktc
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