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56 Yaşındaki kadını istihdam ettiler!

56 Yaşındaki kadını istihdam ettiler!

08 Şubat 2019 Cuma 19:07
56 Yaşındaki kadını istihdam ettiler!

56 Yaşındaki kadını istihdam ettiler!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali 56 yaşındaki Ş.D adlı kadını bakanlığında istihdam etti.

Yanlış kararlar ve özel hayatıyla gündeme gelen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali 56 yaşındaki bir kadını bakanlıkta temizlikçi olarak istihdam edince bakanlık çalışanları bile bu karara tepki gösterdiler.

KIBRIS MANŞET’i arayan bazı bakanlık çalışanları istihdam edilen kadının partili olduğu için işe alındığını iddia ederken ülkede çok sayıda genç insan varken emekliliğe az kalmış birinin istihdamının kabul edilemez olduğunu dile getirdiler.

Hükümetin şeffaflık ve adalet sözü vaat ederek iktidar olduğunu, sınavsız kimsenin istihdam edilmeyeceği iddiasında bulunduğunu belirten vatandaşlar Şahali’nin bu istihdam kararının ise verilen sözlerin tam tersinin yapıldığını ifade ettiler.

CAS çalışanlarının işlerinden olduğunu da söyleyen vatandaşlar hükümetin onlara sözü olduğunu ve ihtiyaç duyulacak kurumlarda onları istihdam edeceklerinin sözünü verdiğini de hatırlatarak bakanlığı bu yanlış karardan dönmeye davet ettiler.

Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar BakanıErkut ŞahaliIstihdam
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