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55. Kütüphane Haftası Yarın Başlıyor

Lefkoşa, 24 Mart 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, 25 - 31 Mart arasında ülke genelinde düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle 55. Kütüphane Haftası’nı kutluyor.

55. Kütüphane Haftası Yarın Başlıyor

Lefkoşa, 24 Mart 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, 25 - 31 Mart arasında ülke genelinde düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle 55. Kütüphane Haftası’nı kutluyor.

24 Mart 2019 Pazar 08:47
55. Kütüphane Haftası Yarın Başlıyor

Lefkoşa, 24 Mart 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, 25 - 31 Mart arasında ülke genelinde düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle 55. Kütüphane Haftası’nı kutluyor.

55. Kütüphane Haftası yarın Lefkoşa AKM’de saat 10.00’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in katılacağı açılış seremonisiyle başlıyor.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, yıl boyunca Milli Kütüphane’den en fazla yararlanan çocuk ve yetişkin okuyuculara hediye ve teşekkür belgelerinin verileceği açılış etkinliğinin ardından “Sosyal Medya ve Kitap Okuma Alışkanlığı” konulu söyleşi gerçekleşecek.

Hafta boyunca Milli Kütüphane’de (Atatürk Kültür Merkezi) ve tüm halk kütüphanelerinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu çerçevede Lefkoşa’da Milli Kütüphane’de (Atatürk Kültür Merkezi) ve Kültür Dairesi bünyesindeki Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik, Değirmenlik ve Yenierenköy Halk Kütüphanelerinde etkinlikler düzenlenecek.

ETKİNLİK PROGRAMI

55. Kütüphane Haftası boyunca gerçekleştirilecek tüm etkinliklerin halka açık ve ücretsiz olacağı belirtilen açıklamaya göre, sınırlı sayıda seyirciye hitap etmek durumunda olan Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde yer alacak kukla tiyatrosu ise sadece davetli okullardan gelecek çocuklar için sahnelenecek.

Türkiye Cumhuriyeti ile eş zamanlı kutlanan Kütüphane Haftası boyunca gerçekleştirecek etkinliklerle, çocukların ve bireylerin okuma ile kütüphane kullanma alışkanlıklarının artırılması hedefleniyor.

Haftanın ilk etkinlikleri yarın Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi, Girne, Güzelyurt ve İskele Halk Kütüphanelerinde saat 10.00’da başlayacak. Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde sahne sanatları alanında uzman Suzan Polat’ın, masal anlatımı etkinliği, Girne Halk Kütüphanesi’nde “Şiirine Resim Çiz” konulu ayraç yarışması ödül töreni, İskele Halk Kütüphanesi’nde “İlkokullara Yönelik Dikkat Geliştirici Oyunlar”  etkinliği gerçekleştirilecek.

26 Mart Salı günü “Günümüz Kütüphaneleri İçin Fırsatlar” konulu panel Milli Kütüphane’de (AKM) Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği etkinliği olarak yapılacak.

27 Mart Çarşamba günü saat 10.00’da, Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde, Mehmet Ekin Vaiz ile “Sosyal Medya ve Okuma Alışkanlığı” konulu söyleşi, Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde Suzan Polat’ın masal anlatımı, İskele Halk Kütüphanesi’nin “Ana sınıflara Yönelik Dikkat Geliştirici Oyunlar” ve Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde Esra Tülek’in kukla gösterisi yer alacak.

28 Mart Perşembe günü 08.30’da, Değirmenlik Halk Kütüphanesi’nde Suzan Polat’ın masal anlatımı, Akile Kıvanç Rıza ile Akdoğan Dr.Fazıl Küçük İlkokulu’nda söyleşi ve İskele bölge okullarının, İskele Halk Kütüphanesi’ni ziyareti ile etkinlikler devam edecek.

55. Kütüphane Haftası etkinlikleri 29 Mart Cuma günü saat 10.00’da Milli Kütüphane’de (AKM) Lütfiye Özipek ile söyleşi, Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde Mine Demirci ve Mehmetçik Halk Kütüphanesi’nde ise Suzan Polat’ın masal anlatımı etkinlikleri ile devam edecek.

(EMR/GÜL) FOTOĞRAFLI

 

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