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55'i yerel, 80 pozitif vaka
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55'i yerel, 80 pozitif vaka
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55'i yerel, 80 pozitif vaka

"Toplam 19.761 test yapıldı, 55'i yerel, 80 pozitif vakaya rastlandı, 100 kişi taburcu edildi"

18 Eylül 2021 Cumartesi 18:47
55'i yerel, 80 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.761 olup, 55'i yerel 80  pozitif vakaya rastlanmış, 100 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi yurt dışından gelmiştir. 21 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 55 kişi ise yerel vakadır. 

18 kişi Lefkoşa, 20 kişi Girne, 12 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

18 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.761  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 80  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 21   

Yerel Vaka Sayısı: 55  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 100 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .695.568 

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Toplam Vaka Sayısı: 18.651   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17.020 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1559 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63   

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1488  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 74  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 252 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 650 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 595 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5741 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 51.111

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