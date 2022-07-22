53 yaşında hayatını kaybetti

21.07.2022 tarihinde, 08:30 sıralarında, Değirmenlik’te faaliyet gösteren bir şirkette çalışan Mehmet Şirin ÇAPAN(E-53), kalmakta olduğu lojman odası içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.
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