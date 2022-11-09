Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı (KTEV) 2022-2023 öğretim yılında 53 öğrencinin burs almaya hak kazandığını açıkladı.

53 öğrencinin 11’inin ortaokul, 40’ının lise, 2’sinin de üniversite öğrenci olduğu belirtildi.

KTEV Mütevelli Heyeti Başkanı Umure Örs, yazılı açıklamasında bu burslar haricinde, 7 öğrenciye daha eğitim ve okul ücretlerinin ödenmesi konusunda katkı sağladıklarını, talep edilen ihtiyaçları karşıladıklarını ifade etti.

Öğrencilere katkının sürmesi için hayırsever kişilerin, kurumların ve iş insanlarının desteğine daha çok ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Örs, öğrenci sponsoru olmak isteyen kişilerin veya kurumların 228 92 00 numaralı telefondan veya www.ktev.org web sayfasından detaylı bilgi alabileceklerini belirtti.

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53 öğrenciye KTEV bursu