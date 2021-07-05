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52’si yerel 66 vaka

 

05 Temmuz 2021 Pazartesi 19:45
52’si yerel 66 vaka

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan test sayısının 11 bin 559 olduğunu, 52'si yerel 66 pozitif vaka belirlendiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, tedavi gören 28  kişi taburcu edildi.

Tespit edilen vakalardan 3’ü yurtdışından gelenlerden, 11’i temaslılardan, 16 kişi Lefkoşa, 20 kişi Girne, 13 kişi Gazimağusa, 3 kişi Güzelyurt bölgesinden.

VAKALARIN BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMI

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-2/ Göçmenköy-2/ Marmara-2 / Gönyeli-2 / K.Kaymaklı-2/ Taşkınköy-1/ Metehan-1/ Haspolat-1/ Yenikent-1/ Hamitköy-1/ Yenişehir-1

Girne

Girne Merkez-9 / Zeytinlik-1/ Alsancak-1/ Çatalköy-1/ Beylerbeyi-1/ Karakum-2 / Dikmen-1/ Boğazköy-1/ Lapta-1/ Ozanköy-1/ Aşağı Girne-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-1/ Serdarlı-1/ Paşaköy-1/ Türkmenköy-2 / Piyale Paşa- 1/ Çanakkale-2 / Geçitkale-1/ Dumlupınar-2 / Serdarlı-1/ Tuzla-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-3

5 TEMMUZ 2021 COVİD-19 GENEL DURUMU

Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.559

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 66   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11

Yerel Vaka Sayısı: 52 

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İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.516.742 

Toplam Vaka Sayısı: 8416

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7846

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 535  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58  

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 443

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 33

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1

AŞI MİKTARI

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4721

GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 424

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 893  

GÜVENDE KAL GENEL TABLO

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2870

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 20.656

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Son Güncelleme: 05.07.2021 19:52
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