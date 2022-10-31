52 ve 54 yaşında iki ani ölüm

30.10.2022 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Akçay’da Ağıllar bölgesinde, Akçay’da sakin Enver KIZILYÜREK (E-54) yönetimindeki traktör ile seyir halinde olduğu sırada aniden rahatsızlanarak, ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

30.10.2022 tarihinde, saat 13:30 sıralarında, Girne’de sakin Ahmet ÖZAYDINLI (E-52) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Soruşturma devam etmektedir.