51.’si düzenlenen İskele Festivali Sancak konseriyle sona erdi

51.’si düzenlenen Geleneksel İskele Festivali sona erdi.

İskele Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Telsim’in iletişim desteğiyle 28 Haziran’da başlayan ve 10 gün süren festival dün akşam Sancak Konseri ile tamamlandı.

Festivalde 24. Uluslararası İskele Belediyesi Halk Dansları Festivali, 36. Gençlik Yarışması, 11. Larnakalılar Gecesi, 27.Karadenizliler Gecesi, 11. İskele Rallisi, 23.Benon Dervişler Bisiklet Yarışması, İskele Belediyesi 1.Sporting Yarışması, 19. Satranç Turnuvası, 1. İskele Judo Şampiyonası, 6. Dart Yarışması, 2. İskele Okçuluk Yarışması, Yağlı Direk Bayrak Kapma ve Dalma Yarışması, Futbol Turnuvası, Tavla Turnuvası, Olta ile Balık Avlama Yarışması ve Çocuk Şöleni yer aldı.

Festivalde; Fettah Can, Hakan Yazıcıoğlu, Ekin Uzunlar ve Sancak’ın yanı sıra ülkemiz sanatçıları Fikri Karayel, Çağdaş Aydaş, İbrahim Kurşuniler, Hasan Uluel, Mehmet Uluel, Grup Otantik de konser verdi.

51 yıl önce Larnaka Deniz Panayırı olarak başlayan ve 1974 sonrası İskele ’ye taşınan İskele Festivali’nde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi standında ücretsiz tansiyon ve şeker ölçümü yapıldı.

SADIKOĞLU: “HALKIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 10 gün boyunca halkın yoğun ilgisini gören Geleneksel İskele Festivali’nin kapanışında festival alanını ziyaret eden herkese teşekkür ettiğini belirtti. “Festivaller festivali İskele Festivali, her geçen yıl kendisini geliştiriyor” diyen Başkan Sadıkoğlu, bu gelişimin de halkın yoğun ilgisinden kaynaklandığını ifade etti.