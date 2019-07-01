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51. İskele Festivali… Geleneksel Kostüm Defilesi Ve Festival Güzeli Seçimi Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 1 Temmuz 19 : 51. İskele Festivali dün akşam İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali ile devam etti. Bu yıl 24. kez düzenlenen Halk Dansları Festivali kapsamında Geleneksel Kostüm Defilesi ve Festival Güzeli Seçimi gerçekleştirildi.

51. İskele Festivali… Geleneksel Kostüm Defilesi Ve Festival Güzeli Seçimi Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 1 Temmuz 19 : 51. İskele Festivali dün akşam İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali ile devam etti. Bu yıl 24. kez düzenlenen Halk Dansları Festivali kapsamında Geleneksel Kostüm Defilesi ve Festival Güzeli Seçimi gerçekleştirildi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 08:08
51. İskele Festivali… Geleneksel Kostüm Defilesi Ve Festival Güzeli Seçimi Gerçekleştirildi

Lefkoşa, 1 Temmuz 19 : 51. İskele Festivali dün akşam İskele Belediyesi Uluslararası Halk Dansları Festivali ile devam etti. Bu yıl 24. kez düzenlenen Halk Dansları Festivali kapsamında Geleneksel Kostüm Defilesi ve Festival Güzeli Seçimi gerçekleştirildi.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, etkinlik öncesinde Ergazi Kadınlar Korosu  konser verdi.

ÖDÜLLER ARJANTİN’E

İskele Açık Hava Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gecede en iyi erkek kostüm ödülü Türkiye’nin, en iyi kadın kostüm ödülü ise K. Makedonya’nın oldu. 

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Bu yılki erkek ve kadın festival güzeli ödülleri Arjantin’e gitti.  Erkek festival güzeli Cristian Trasel, kadın festival güzeli ise yine Arjantin’den Gabriela Lopez oldu.

Erkek festival güzeli ikinciliğine Türkiye’den Cemal Kağan Öztürk, üçüncülüğe K. Makedonya’dan Viktor Krstenvski seçilirken; Kadın Festival Güzeli ikincisi K. Makedonya’dan Blagica Pupunovska, üçüncü ise Şili’den Valentina Abarca seçildi.

Kadın İskele Güzeli olarak Türkiye’den Gülçin Rahimova seçilirken, Erkek Basın Güzeli
Arjantin’den Cristian Trasel, Kadın Basın Güzeli Şili’den Jeniffer Barisich, Kadın Venüs Beach Güzeli Kazakistan’dan  Akkant Smagulova  seçildi.

Festival yarın akşam saat 21:00’de Larnakalılar Gecesi ile devam edecek. Gecede, Ayhan Başkal, Hasan Uluel, İbrahim Kurşiniler ve Mehmet Uluel konser verecek. 

(ÖZ/HA)        FOTOĞRAFLI
 

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