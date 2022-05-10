Gazimağusa’da sakin 51 yaşındaki kişi, evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
51 yaşında hayatını kaybetti
Gazimağusa’da sakin 51 yaşındaki kişi, evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
10 Mayıs 2022 Salı 12:00
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 08.00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin İsmail Toğa (E-51) evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Polisin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.
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