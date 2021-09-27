51'i yerel, 63 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 25.417 olup, 51'i yerel 63 pozitif vakaya rastlanmış, 50 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından gelmiştir. 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 51 kişi ise yerel vakadır.

23 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 14 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

27 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.417

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 63

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9

Yerel Vaka Sayısı: 51

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 50

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .868.999

Toplam Vaka Sayısı: 19.302

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.302

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 924

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 865

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5584

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 848

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 595

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7920

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 55.389