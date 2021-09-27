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51'i yerel, 63 pozitif vaka
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51'i yerel, 63 pozitif vaka

"Toplam 25.417 test yapıldı, 51'i yerel, 63 pozitif vakaya rastlandı, 50 kişi taburcu edildi"

27 Eylül 2021 Pazartesi 18:33
51'i yerel, 63 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 25.417 olup, 51'i yerel 63  pozitif vakaya rastlanmış, 50 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından gelmiştir. 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 51 kişi ise yerel vakadır. 

23  kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 14 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

27 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.417 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 63 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9 

Yerel Vaka Sayısı: 51 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 50 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .868.999 

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Toplam Vaka Sayısı: 19.302 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.302 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 924 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 865 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5584 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 848  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 595 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7920 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 55.389

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