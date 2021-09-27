51'i yerel, 63 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 25.417 olup, 51'i yerel 63 pozitif vakaya rastlanmış, 50 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi yurt dışından gelmiştir. 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 51 kişi ise yerel vakadır.
23 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 14 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
27 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.417
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 63
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9
Yerel Vaka Sayısı: 51
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 50
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .868.999
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.302
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 924
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 54
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 865
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5584
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 848
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 595
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7920
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 55.389