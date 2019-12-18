500 Kiloluk Kaçak Kuzu Eti Ele Geçirildi

Lefkoşa, 18 Aralık 19 (.): İnönü'de bugün gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 500 kg ağırlığında kuzu eti ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı.

Polisin açıklamasına göre, et, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 15.00 sıralarında düzenlenen operasyon sonucu E.L.’nin (E-37) kullanımında bulunan araçta bulundu.

Soruşturma devam ediyor.

(FEZ) FOTOĞRAFLI