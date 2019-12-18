500 Kiloluk Kaçak Kuzu Eti Ele Geçirildi

Lefkoşa, 18 Aralık 19 (.): İnönü'de bugün gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 500 kg ağırlığında kuzu eti ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
(FEZ) FOTOĞRAFLI
Lefkoşa, 18 Aralık 19 (.): İnönü\'de bugün gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 500 kg ağırlığında kuzu eti ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı.
Lefkoşa, 18 Aralık 19 (.): İnönü'de bugün gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 500 kg ağırlığında kuzu eti ele geçirildi. Bir kişi tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
(FEZ) FOTOĞRAFLI