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50'si yerel, 71 pozitif vaka

"Toplam 16.059 test yapıldı, 50'si yerel, 71 pozitif vakaya rastlandı, 237 kişi taburcu edildi"

19 Eylül 2021 Pazar 18:51
50'si yerel, 71 pozitif vaka

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.059 olup, 50'si yerel 71 pozitif vakaya rastlanmış, 237 kişi taburcu edilmiştir. 

6 kişi yurt dışından gelmiştir. 15 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 50 kişi ise yerel vakadır. 

17 kişi Lefkoşa, 21 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

19 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.059  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15  

Yerel Vaka Sayısı: 50  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 237 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .711.627 

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Toplam Vaka Sayısı: 18.722  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17.257 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1393 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1324 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 74  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 612 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 466  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5887 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 51.577

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