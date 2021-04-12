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50 baş kuzu ve 20 baş koyun satılacak

 

12 Nisan 2021 Pazartesi 16:30
50 baş kuzu ve 20 baş koyun satılacak
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50 baş kuzu ve 20 baş koyun satışa sunulacak. Tekliflerin en geç 16 Nisan Cuma gününe kadar yapılması gerekiyor.

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi’nden yapılan açıklamada, 50 baş kuzu ve 20 baş koyununun kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağı bildirildi.

Taban fiyatlarının kuzu için 36 TL/kg ve koyun için 18 TL/kg olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, tekliflerin KDV’siz olarak verileceği kaydedildi.

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İdarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı belirtilen açıklamada, ödemelerin peşin(nakit) veya banka teminatlı çekle yapılacağı bildirildi.

İhaleyi kazananların en geç 22 Nisan Perşembe gününe kadar hayvanları almak zorunda olduğu vurgulanan açıklamada, 22 Nisan Perşembe günü mesai bitimine kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği kaydedildi.

Kasaplık satışına sunulan hayvanların Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği’nde görülebileceği ifade edilen açıklamada, tekliflerin en geç 16 Nisan Cuma günü saat 11:00’a kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, geç gelen tekliflerin dikkate alınmayacağı da duyuruldu.

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Son Güncelleme: 12.04.2021 16:35
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