5 yasa tasarısı halkın bilgisine sunuldu

Cumhuriyet Meclisi gündemine getirilen 5 tasarı, Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu. Tasarılarla ilgili görüş ve önerilerin yirmi gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığı’na iletilmesi istendi.

Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi (DD-İDE) Yasa Tasarısı, Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite Ve Güvenliği Yasa Tasarısı, Karavan Alanları Yasa Tasarısı ile Yol Güvenliği Yasa Tasarısı, Resmi Gazete’nin 17 Ağustos tarihli sayısında yayımlandı.

TASARILAR VE AMAÇLARI… TRAFİK KOMİSYONU’NDAKİ TOPLANTI YETER SAYISI SORUNU AŞILIYOR

Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Trafik Hizmetlerinin Planlanması, Koordinasyonu ve Denetimi (Değişiklik) Yasası altında düzenlenen Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nun her ay yaptığı toplantılarda yaşadığı toplantı yeter sayısı ile karar yeter sayısına ulaşmadaki sorunları gidermeyi amaçlıyor. Tasarıyla, üye sayısının azaltılması ile toplantı yeter sayısı ve karar yeter sayılan hususunda düzenlemelere gidildi.

DD-İDE… DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE E-DEVLET İDARESİ İÇİN TASARI

Dijital Dönüşüm ve Elektronik Devlet İdaresi (DD-İDE) Yasa Tasarısı, idare hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek, e-devlet ve dijital dönüşüm sürecini planlamak, koordine etmek ve bu yasayla verilen görevleri yapmak üzere oluşturulan kurullar ile kurulan Dijital Dönüşüm ve E-Devlet İdaresinin teşkilat yapısı, görev ve yetkilerini düzenlemek üzere hazırlandı.

KAN VE KAN BİLEŞENLERİNE STANDART GELİYOR

Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı, insan sağlığının en iyi şekilde tedavi edilmesi ve korunmasını temin etmek amacıyla insanlarda kullanılacak kan ve kan bileşenleriyle ilgili olarak uyulması gerekli kalite, etik kuralları ve güvenlik standartları düzenleme amacını taşıyor.

KARAVAN SORUNLARINA YASAL ÇÖZÜM

Karavan Alanları Yasa Tasarısı, ülke sınırlan içerisinde doğal ekosisteme ve çevreye duyarlı, toplumun çeşitli dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılamak, turistik hareketlere imkan vermek maksadıyla karavan alanlarının belirlenmesi, planlanması, izinlendirilmesi, geliştirilme, işletilmesi, işlettirilmesinin sağlanmasını amaçlıyor.

Deniz kıyılarında plansızca konuşlanan, denetimsiz ve kontrolsüz şekilde dağılan, çevre ve görüntü kirliliğine sebep olan karavanların izinsiz, işgalci ve yasal olmayan şekilde konaklamalarından ortaya çıkan rahatsızlıkların giderilmesi amacıyla hazırlanan tasarıda, karavanın insanın yaşamını idame ettireceği sürekli yaşanan bir ev veya konut olarak değil de; iş yoğunluğundan ve stresinden uzaklaşmak için; tatil, spor, dinlenme ve doğada huzur bulma amaçlı kullanılması gerektiği vurgulanıyor.

Karavan Alanları Yasa Tasarısı, mevzuat eksikliği nedeniyle yaşanan sorunların giderilmesini, gayrıyasal karavan alanlarının önlenmesi, çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet vermeyecek şekilde karavanların bakanlar kurulunca emirnameyle belirlenecek alanlara taşınması ve izinlendirilmesini de düzenliyor.

TRAFİKTE UYUŞTURUCU TESTLERİ DE YAPILACAK VE CEZAİ MÜEYYİDELER UYGULANACAK

Yol Güvenliği Yasa Tasarısı’yla ise, alkollü araç kullanımının engellenmesini amaçlayan 1988 yılında yapılan yasada, günümüzde artış gösteren uyuşturucu suçları dikkate alınarak düzenlemelere gidiliyor.

Tasarının genel gerekçesinde, gerek uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi, gerekse uyuşturucu madde tesiri altında araç kullanmanın önlenerek yol güvenliğinin maksimum düzeyde sağlanması gereği ortaya çıktığına işaret edilerek, tasarıda trafikte uyuşturucu testlerinin yapılması ve tespit edilenlere gerekli cezai müeyyidelerin uygulanmasını öngören düzenlemelerin yapıldığı kaydediliyor.