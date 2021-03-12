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5 üründe limit üstü kalıntıya rastlandı

Tarım Dairesi’nin 5-11 Mart arasında yerli ve ithal gıda ürünlerinde yaptığı analizlerde 5 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Bu ürünlerin Deveci armudu, elma ve kapya biber olduğu kaydedildi. 

12 Mart 2021 Cuma 19:30
5 üründe limit üstü kalıntıya rastlandı
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Tarım Dairesi’nin 5-11 Mart arasında yerli ve ithal gıda ürünlerinde yaptığı analizlerde 5 üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Bu ürünlerin Deveci armudu, elma ve kapya biber olduğu kaydedildi. 

Daire, bu haftaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesinde değerlendirildi.

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Daire açıklamasına göre, ithal ürünlerden 35 numuneden 31’i temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürün bulundu.

Selgün Tic. ait armutta (Deveci) ve ORC Foods ait elmada (STK) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine imha edildi.

Köşe Tic. ve Svs Tic. Ltd. ait armut (Deveci)  limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünler firmanın isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerden incelenen 11 numuneden 10’u temiz çıkarken tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen Mağusa sakinlerinden Hamiyet Doğan’a ait kapya biber imha edildi.

  12 Mart 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Köşe Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Limit Üstü

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma G.S

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

Tük

İthal

Arpa Yemlik

Temiz

Şetar Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Şetar Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Golden

Temiz

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut S.M

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Limit Üstü

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Ank.

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma G.S

Temiz

Selgün Tic.

İthal

Armut Deveci

Limit Üstü

Selgün Tic.

İthal

Kivi

Temiz

Özçağ Freeport Ltd.

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

Orç Foods Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Orç Foods Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Orç Foods Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

Orç Foods Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

Orç Foods Ltd.

İthal

Elma Stk.

Limit Üstü

Orç Foods Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Mustafa Gök

Mağusa

Domates

Temiz

Hamiyet Doğan

Mağusa

Kapya Biber

Limit Üstü

Birhan Kızıltoprak

Güzelyurt

Domates

Temiz

Niyazi Kasman

Güzelyurt

Kabak

Temiz

Niyazi Kasman

Güzelyurt

Patlıcan

Temiz

Elmas Özerman

Akçay

Enginar

Temiz

Serdal Kurt

Karşıyaka

Kabak

Temiz

Serdal Kurt

Karşıyaka

Ispanak

Temiz

Recep Tümtürk

Doğancı

Marul

Temiz

Nazım Modern Tarım

Doğancı

Marul

Temiz

Ünicap Ltd.

Güneşköy

Domates

Temiz
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Son Güncelleme: 12.03.2021 21:14
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