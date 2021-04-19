5. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Konferansı başlıyor

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü ile University of Bedforshire iş birliği ve KKTC Merkez Bankası’nın katkılarıyla düzenlenecek konferans, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek ve Perşembe gününe kadar devam edecek.

Konferans Düzenleme Kurulu ile DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özataç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, konferansa 18 ülkeden 100’e yakın başvuru olduğunu belirterek, alanlarında uzman akademisyenler ve bankacıların yer alacağını kaydetti.

Özataç, bildirilerin 12 farklı oturumda gerçekleştirileceğini belirterek, konferansın detaylarına https://icbfp.emu.edu.tr/en linkinden ulaşılabileceğini belirtti.

Her yıl düzenlenen konferansın, uluslararası düzeydeki işbirlikleri ile daha görünür hale geldiğini ve akademik olarak her yıl daha verimli olarak gerçekleştiğini ifade eden Özataç, bu yıl 5’incisini düzenleyecekleri konferans dizisinin, ülkenin akademik yaşamına katkı sağlamasının yanında ülke tanıtımı açısından da büyük önem taşıdığını kaydetti.

Konferansta; “genelde ekonomi, özelde finans piyasalarının dalgalı olduğu dönemlerde, merkez bankalarının uygulaması gereken etkin para politikaları, volatilite modelleri, gözetim ve denetimin önemi, İslam bankacılığı, mikro finans ve sermaye piyasasıyla ilgili konuların yanı sıra şirket finansmanı, kriz yönetimi ekonomik kalkınma ve enerji ekonomisi” gibi konular ele alınacak.

Konferansın ilk gününde açılış konuşmalarının ardından akademisyenler, Normandie Business School, Paris, Fransa’dan Prof. Dr. Sabri Boubaker ve University of Bedforshire’dan Dr. Ourania Dimitriaki birer sunum gerçekleştirecek.