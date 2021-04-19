banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sadece çok yazık diyecek gücüm var!
Sadece çok yazık diyecek gücüm...
Laiklik dinsizlik değildir?
Laiklik dinsizlik değildir?
Bu kadarını hak etmedik!
Bu kadarını hak etmedik!
Sağlık Bakanı pandemi ile ilgili açıklamalara müdahale etmeli!
Sağlık Bakanı pandemi ile ilgili...
banner376

5. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Konferansı başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) “5. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Konferansı” yarın başlıyor.

19 Nisan 2021 Pazartesi 12:45
5. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Konferansı başlıyor
banner337

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölümü ile University of Bedforshire iş birliği ve KKTC Merkez Bankası’nın katkılarıyla düzenlenecek konferans, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek ve Perşembe gününe kadar devam edecek.

Konferans Düzenleme Kurulu ile DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özataç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, konferansa 18 ülkeden 100’e yakın başvuru olduğunu belirterek, alanlarında uzman akademisyenler ve bankacıların yer alacağını kaydetti.

Özataç, bildirilerin 12 farklı oturumda gerçekleştirileceğini belirterek, konferansın detaylarına https://icbfp.emu.edu.tr/en linkinden ulaşılabileceğini belirtti.

banner341
Her yıl düzenlenen konferansın, uluslararası düzeydeki işbirlikleri ile daha görünür hale geldiğini ve akademik olarak her yıl daha verimli olarak gerçekleştiğini ifade eden Özataç, bu yıl 5’incisini düzenleyecekleri konferans dizisinin, ülkenin akademik yaşamına katkı sağlamasının yanında ülke tanıtımı açısından da büyük önem taşıdığını kaydetti.

Konferansta; “genelde ekonomi, özelde finans piyasalarının dalgalı olduğu dönemlerde, merkez bankalarının uygulaması gereken etkin para politikaları, volatilite modelleri, gözetim ve denetimin önemi, İslam bankacılığı, mikro finans ve sermaye piyasasıyla ilgili konuların yanı sıra şirket finansmanı, kriz yönetimi ekonomik kalkınma ve enerji ekonomisi” gibi konular ele alınacak.

Konferansın ilk gününde açılış konuşmalarının ardından akademisyenler, Normandie Business School, Paris, Fransa’dan Prof. Dr. Sabri Boubaker ve University of Bedforshire’dan Dr. Ourania Dimitriaki birer sunum gerçekleştirecek.

banner360
Son Güncelleme: 19.04.2021 13:24
Anahtar Kelimeler:
5. Uluslararası Bankacılık Ve Finans Perspektifleri Konferansı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeltekin: “Gerçekleri yansıtmıyor”
Yeltekin: “Gerçekleri yansıtmıyor”
BKP, Barolar Birliği eylemine destek verdi
BKP, Barolar Birliği eylemine destek verdi
Ertuğruloğlu'ndan Akıncı'ya sert mesajlar!
Ertuğruloğlu'ndan Akıncı'ya sert mesajlar!
Altun: “‘Eşit egemenlik ve eşit uluslararası statü adı altında alınacak karar veya beyanata destek vereceğiz”
Altun: “‘Eşit egemenlik ve eşit uluslararası statü adı altında alınacak karar veya beyanata destek vereceğiz”
Amcaoğlu'ndan açıklama
Amcaoğlu'ndan açıklama
TMT Mücahitler Derneği Emekli Orgeneral Necdet Üruğ’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı
TMT Mücahitler Derneği Emekli Orgeneral Necdet Üruğ’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı
UKÜ’de özel yetenekli çocukların ebeveynlerine yönelik farkındalık semineri düzenlendi
UKÜ’de özel yetenekli çocukların ebeveynlerine yönelik farkındalık semineri düzenlendi
Toz taşınımına dikkat!
Toz taşınımına dikkat!
Tabipler Odası: “Hukukun üstünlüğünü ve yargının bağımsızlığını destekliyoruz”
Tabipler Odası: “Hukukun üstünlüğünü ve yargının bağımsızlığını destekliyoruz”
Erek Çağatay pozitif, Kudret Özersay temaslı!
Erek Çağatay pozitif, Kudret Özersay temaslı!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim